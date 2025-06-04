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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝PKG-US的目標價調降至210元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國包裝(PKG-US)提出目標價估值：中位數由220元下修至210元，調降幅度4.55%。其中最高估值245元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予美國包裝評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀2位。

美國包裝今(4日)收盤價為194.08元。近5日股價下跌4.55%，標普指數上漲0.82%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PKG市場預估目標價

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