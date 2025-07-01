鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-01 06:30

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在科技股狂飆與多重利多推動下，那斯達克與標普 500 指數上周五 (6 月 27 日) 雙雙刷新收盤歷史新高紀錄，標普更在三個月內從 4 月低點暴力反彈 23%，市值暴增近 10 兆美元，創史上最快反彈紀錄。

三個月暴漲23%！那指標普創新高 美股「史詩級反彈」背後藏哪些隱憂？（圖：Shutterstock）

隨著貿易談判進展、地緣風險緩和及聯準會 (Fed) 降息預期升溫，市場樂觀情緒持續發酵，美股三大指數在本周首個交易日盤中也持續攀高。

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這場「史詩級」反彈的核心動力來自科技股。AI 晶片巨頭輝達股價創下歷史新高，市值突破 3.8 兆美元，重奪全球市值榜首，運動品牌耐吉因財報優於預期，上周五單日暴漲超 15%，創近年最大單日漲幅。

更值得關注的是美股「七巨頭」蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Google 母公司 Alphabet、Meta 和特斯拉的貢獻，自 4 月 8 日美股收盤低點以來，總市值已增加 4.7 兆美元，截至上周五接近 18 兆美元。

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 說：「市場表現相當有韌性，投資人正藉上漲動能順勢而為，期待突破。」

他並指出，支持他的這項判斷的利多因素包括伊朗與以色列達成停火協議，緩解中東局勢升級及油價飆升引發的通膨擔憂。

美國商務部長盧特尼克也透露，白宮打算與 10 個主要貿易夥伴達成協議，若能在 9 月 1 日前完成 10 至 12 項談判，「有望推動貿易環境顯著改善」

另外，美國疲軟的消費數據也強化 Fed 降息預期，根據芝商所 FedWatch 工具數據，市場預估 9 月降息機率達 72%，7 月升至 20% 左右，一些分析師甚至預測今年可能降息 3 次。VIX 恐慌指數 16.3 也遠低於 4 月 8 日的 52.3 高點，顯示市場恐慌情緒明顯緩解。美銀指出，今年以來美股吸引 1640 億美元資金流入，有望創史上第三大年度流入紀錄。

然而，摩根大通全球研究團隊指出，當前市場環境的關鍵字是「極端的政策不確定性」。 B.Riley Wealth 市場策略師 Art Hogan 說：「即便市場看似更具信心，一則突發政策聲明仍可能顛覆一切。」

Potomac River Capital 投資長 Mark Spindel 也以「Snapchat 總統」比喻川普政策快速變化且難以預測，持續衝擊市場穩定性。

巴克萊美國股票衍生品研究主管 Stefano Pascale 更觀察到，機構投資人普遍避免用看漲選擇權追高，顯示對持續上漲信心不足，嘉信理財首席市場策略師 Liz Ann Sonders 也警告說：「市場本質仍不穩定，恐再次陷入類似 3 月的『自滿情緒』，必須為下一輪跌勢做好準備。」

景順亞太區全球市場策略師趙耀庭則表示，非美國市場吸引力正持續提升，建議透過跨區域、跨類別分散投資應對不確定性。

海豚投研指出，Fed 是否降息將成為今年下半年核心變項。川普政府終結聯邦政府連 7 季加槓桿操作，製造業建造支出也達峰，經濟成長需依賴企業或居民加槓桿，但當前房貸利率導致每月還款佔民眾收入比重過高，降息前加槓桿壓力巨大。對企業來說，今年首季僅非金融企業小幅加槓桿，持續加槓桿需降息與減稅政策配合。

更複雜的是，關稅對物價的傳導尚未完全顯現，PPI 核心項目已出現上升趨勢，但未傳導至消費者物價，核心 PCE 近三個月微幅走高，若趨勢持續，將削弱 9 月降息合理性。Fed 將陷入兩難，不降息，企業與居民難加槓桿，降息若引發通膨反复，壓通膨將更難。

此外，7 月初進入關稅談判密集截止日期，下周二 (8 日) 美國對 57 國對等關稅談判期結束，新協議未達成則稅率跳升至 20%。隔天，美歐必須達成協議，否則將徵 50% 高關稅，8 月 11 日中美需就 24% 對等關稅達成新協議。