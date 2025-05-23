search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至11.3元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由10.94元上修至11.3元，調升幅度3.23%。其中最高估值14.42元，最低估值8.2元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

韓國電力今(23日)收盤價為10.82元。近5日股價上漲3.23%，標普指數下跌0.81%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股KEP市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
韓國電力10.8097+0.56%

延伸閱讀



Empty