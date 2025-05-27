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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為11.30元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.13元，其中最高估值5.34元，最低估值3.08元，預估目標價為11.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.34(5.34)6.297.14
最低值3.08(3.08)2.30.73
平均值4.1(4.09)4.614.6
中位數4.13(4.01)4.475

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值706.61億749.92億803.92億
最低值668.77億674.86億672.11億
平均值684.37億696.75億704.58億
中位數682.86億689.57億695.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.31-3.61-14.75-2.871.99
營業收入496.40億528.96億551.49億669.45億684.90億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKEP

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