鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為11.30元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.13元，其中最高估值5.34元，最低估值3.08元，預估目標價為11.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.34(5.34)
|6.29
|7.14
|最低值
|3.08(3.08)
|2.3
|0.73
|平均值
|4.1(4.09)
|4.61
|4.6
|中位數
|4.13(4.01)
|4.47
|5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|706.61億
|749.92億
|803.92億
|最低值
|668.77億
|674.86億
|672.11億
|平均值
|684.37億
|696.75億
|704.58億
|中位數
|682.86億
|689.57億
|695.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|營業收入
|496.40億
|528.96億
|551.49億
|669.45億
|684.90億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至11.3元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至3.89元，預估目標價為10.22元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為10.18元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至9.92元，幅度約3.66%
下一篇