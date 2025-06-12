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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至12.09元，幅度約3.99%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由11.63元上修至12.09元，調升幅度3.99%。其中最高估值14.56元，最低估值8.2元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

韓國電力今(12日)收盤價為10.355元。近5日股價下跌3.99%，標普指數上漲1.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KEP市場預估目標價

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