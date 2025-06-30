鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-30 21:01

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儘管市場對美國聯準會（Fed）降息的預期日益高漲，並獲得部分官員的鴿派言論支持，但投資銀行摩根士丹利最新發布的研究報告對此澆了一盆冷水。報告預測，聯準會不大可能在今年 7 月和 9 月的議息會議上宣布降息，投資人對未來兩次會議的結果恐怕將感到失望。

鴿聲響也沒用？大摩點破「2因素」Fed不會在7月、9月降息。(圖:shutterstock)

近幾週，美國總統川普持續對聯準會施加巨大壓力，多次公開指責主席鮑威爾「人為的抬高利率」，並強烈要求利率應至少調降 2 至 3 個百分點，甚至降至當前水平的一半以下。川普在週末受訪時更直言，「除了鮑爾，誰都可以」來當聯準會主席，其強硬立場加劇了市場對貨幣政策轉向的揣測。

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與此同時，聯準會內部也出現鴿派聲音。理事沃勒（Christopher Waller）與負責監管的副主席鮑曼（Michelle Bowman）等人公開表態，支持在 7 月降息，他們認為關稅對通膨的影響可能僅為一次性推升，這番言論點燃了市場的樂觀情緒。

根據 CME 聯準會觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場主流觀點甚至預期今年將降息三次。

然而，摩根士丹利的經濟學家團隊認為，投資人不應高興得太早。該行分析指出兩大關鍵因素，使其對短期內降息的可能性持保留態度。

首先，摩根士丹利預期即將公布的關鍵經濟數據，包括通膨與就業報告，將保持相對穩健。分析師寫道：「我們預計通膨數據將更為堅挺，並在夏季顯示出更多由關稅推動的跡象。」穩定的就業與升溫的通膨，將與主席鮑爾目前所展現的「觀望態度」保持一致，難以構成立即降息的充分理由。

其次，儘管有官員發表鴿派言論，但支持降息的陣營在聯邦公開市場委員會（FOMC）中仍相對薄弱。報告指出：「上週聯準會官員發言的總體基調，仍與鮑威爾主席的謹慎立場更加一致。」這意味著，要達成降息共識，鴿派仍需更多具說服力的數據支持。