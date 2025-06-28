馬斯克發表Neuralink重大突破！七人成功植入、2028實現人腦與AI整合

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-28 22:00

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美國企業家馬斯克於週六（28 日）召開 Neuralink 發表會，正式宣布已有七位志願者成功植入 Neuralink 的腦機介面設備，並展示透過意念操作遊戲與機械手臂的成果。馬斯克更提出明年讓人類實現恢復視力、三年內與 AI 整合的宏願，引爆全球科技圈關注。

馬斯克發表Neuralink重大突破。(圖：Shutterstock)

馬斯克在發表會中展示七位接受植入的志願者操作實況。透過 Neuralink 的「心靈感應」（Telepathy）裝置，他們能以意念控制《馬力歐賽車》《決勝時刻》等遊戲，甚至操作機械臂完成書寫與互動，重拾與世界連結的能力，現場觀眾驚呼連連。

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七位受試者中，全球首例植入者 Noland 因脊髓損傷癱瘓，手術後不僅能操作電腦與遊戲，更重拾生活動力；技術工人 Alex 則能重新使用 CAD 設計 3D 零件；漸凍症患者 Bard 與 Mike 透過腦機裝置恢復溝通與在家工作的能力，展現技術在人道應用上的巨大潛力。

全腦接口技術構想 實現大腦與外部裝置高速連接

不過，Neuralink 想做的不只如此。馬斯克表示，最終他們要打造的是一個「全腦接口」（Whole Brain Interface），讓全人類的集體意志和 AI 意志相匹配。到 2028 年，讓全體人類有望跟 AI 互聯，全部變成「機器人」。

根據馬斯克公布的 Neuralink 未來三年路線圖，2026 年，該公司預計先推出 Blindsight 產品，協助失明者恢復低解析視覺，並逐步發展「多波段超人視覺」；至 2028 年將實現「全腦接口」，讓人類可與 AI 整合，進入思想共享與神經融合的全新階段。

Neuralink 的「全腦接口」構想，意指能監聽並寫入任意神經元訊號，並以高速無線方式傳輸數據，讓生物大腦與外部設備達成高頻寬的即時溝通，打破語言與肢體表達的限制。

Neuralink 致力於提升大腦與外部世界的連結效率。人腦每日輸出資料速率僅約每秒 1 比特，Neuralink 的目標是將其提升至每秒數兆至數十億比特，實現高速思維傳輸、跨越語言障礙，解放人類潛能。

具體來說，這是一個通用的大腦輸入 / 輸出平台，有三個產品，包括：

Telepathy（心靈感應）：輸出部分，主要是透過一個「meat stick」，幫助因脊髓損傷、ALS 或中風而患有運動障礙的人重獲獨立。

Blindsight：輸入部分，透過「Blindsight」幫助失去視力的人，建構高通道寫入能力。

Deep：將電極插入大腦的任何區域，幫助患有神經系統疾病（神經衰弱、精神疾病、神經性疼痛）的人重獲獨立。

為了實現「全腦接口」，Neuralink 也公佈了未來的三年計畫。

2025 年第四季：在言語皮質植入設備，直接從大腦訊號解碼有意識的字詞，轉換為語音。

2026 年：將電極數量增加到 3000 個，讓首位「Blindsight」參與者重獲視覺，初期是低解析度導航，最終達到超人多波段視覺。

2027 年：增加通道數量至 10,000 個，首次實現多裝置植入（運動皮質、言語皮質或視覺皮質）。

2028 年：每個植入物達到超過 25,000 個通道，擁有多個植入物，能存取大腦的任何部分，治療精神疾病、疼痛、失調，並且與 AI 整合。