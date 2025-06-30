萬事問ChatGPT？奧特曼警告：人們已過度信任AI
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）警告，該公司的 ChatGPT 越來越受歡迎，但用戶對其毫無保留的信任值得警惕。
奧特曼在 OpenAI 官方 Podcast 首集節目中，對於用戶對 ChatGPT 的信任程度表示驚訝。奧特曼承認 ChatGPT 廣泛應用，但強調這項技術遠非萬無一失。他警告稱，人工智慧可能會產生誤導性或虛假的內容，不應該毫無疑問地信任。
他透露，數百萬人出於各種目的使用 ChatGPT，包括研究和育兒建議。「人們對 ChatGPT 的信任度很高，這很有趣，但人工智慧會產生幻覺，它應該是你不太信任的技術。」
奧特曼也談到了 ChatGPT 的新功能，例如持久記憶體和潛在的廣告為基礎的模式，這些都引發了新的隱私問題。面對媒體的法律挑戰，奧特曼強調了透明度和維護用戶信任的重要性。
儘管奧特曼對人工智慧的未來仍充滿希望，但他坦承有必要誠實地面對這項技術的缺點。 「這不是非常可靠，我們必須誠實地面對這一點。」
奧特曼發出這項警告之際，人工智慧技術正在各個領域獲得關注，特別是聊天機器人。 ChatGPT 的流行凸顯了人們越來越依賴人工智慧來完成日常任務。
奧特曼的警告提醒人們，人工智慧技術的固有限制和過度依賴的潛在風險。他對透明度和用戶信任的強調，也凸顯了企業在繼續創新和推動人工智慧邊界時必須解決的道德問題。
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