鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-30 10:50

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OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）警告，該公司的 ChatGPT 越來越受歡迎，但用戶對其毫無保留的信任值得警惕。

萬事問ChatGPT？奧特曼警告：人們已過度信任AI。(圖:shutterstock)

奧特曼在 OpenAI 官方 Podcast 首集節目中，對於用戶對 ChatGPT 的信任程度表示驚訝。奧特曼承認 ChatGPT 廣泛應用，但強調這項技術遠非萬無一失。他警告稱，人工智慧可能會產生誤導性或虛假的內容，不應該毫無疑問地信任。

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他透露，數百萬人出於各種目的使用 ChatGPT，包括研究和育兒建議。「人們對 ChatGPT 的信任度很高，這很有趣，但人工智慧會產生幻覺，它應該是你不太信任的技術。」

奧特曼也談到了 ChatGPT 的新功能，例如持久記憶體和潛在的廣告為基礎的模式，這些都引發了新的隱私問題。面對媒體的法律挑戰，奧特曼強調了透明度和維護用戶信任的重要性。

儘管奧特曼對人工智慧的未來仍充滿希望，但他坦承有必要誠實地面對這項技術的缺點。 「這不是非常可靠，我們必須誠實地面對這一點。」

奧特曼發出這項警告之際，人工智慧技術正在各個領域獲得關注，特別是聊天機器人。 ChatGPT 的流行凸顯了人們越來越依賴人工智慧來完成日常任務。