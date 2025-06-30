黃仁勳帶頭 輝達高層套現超過10億美元股票

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-30 06:00

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美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 內部人士在過去 12 個月內已經套現超過 10 億美元公司股票，超過一半交易發生在本月，高層正在兌現投資者對 AI 熱情帶來的收益。

輝達執行長黃仁勳。（圖：Shutterstock）

據英國《金融時報》周日（29 日）報導，輝達執行長黃仁勳上周啟動去年 9 月以來首次股票銷售。美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，黃仁勳在 6 月 20 日至 23 日期間售出 10 萬股輝達股票，價值 1,440 萬美元。

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輝達表示，黃仁勳的所有股票銷售都是根據 3 月同意的預先安排的交易計畫進行，該計畫設定了賣股觸發的價格和日期。儘管如此，黃仁勳仍保留他在輝達的絕大部分股份。

「當輝達股票在第一季下跌時，他沒有賣出，這真的很明智。」VerityData 研究部門副總裁 Ben Silverman 表示：「黃仁勳等股票回到他感到更舒適的賣股水準。」

VerityData 在一份報告中指出，輝達股價突破 150 美元似乎觸發了黃仁勳的賣股計畫。黃仁勳在賣股計畫強制性 90 天冷卻期到期後立即開始出售股票。董事和高層通常會同意這些計畫，以避免內線交易指控。

根據該計畫，黃仁勳可以在今年年底前出售多達 600 萬股。按照目前股價，黃仁勳有望獲利超過 9 億美元。據《富比士》（Forbes）估計，黃仁勳的淨資產為 1,380 億美元。

除了黃仁勳，多位輝達高層和董事也在近期大規模減持。

長期董事會成員、紅杉資本前管理合夥人 Mark Stevens 是輝達早期投資者之一，Stevens 在 6 月 2 日宣布將出售 400 萬股的股票，目前已售出價值 2.88 億美元的股份。

輝達全球現場營運執行副總裁 Jay Puri 於 6 月 19 日售出價值約 2,500 萬美元的股票。