鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-27 22:40

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歐盟執委會周五 (27 日) 警告，若 Meta Platforms(META-US)提出的「付費或同意」(Pay or Consent)模式調整未能符合《數位市場法》(DMA)規範，可能自周五起面臨每日罰款。Meta 則強烈反擊，批評歐盟監管機構「搬動球門柱」，歧視其商業模式，即便已主動修改服務內容並持續配合磋商。

歐盟警告Meta恐每日罰款 雙方就付費或同意模式爆爭議(圖：REUTERS/TPG)

歐盟執委會 4 月已裁定 Meta 違反 DMA，並祭出 2 億歐元罰款，最新警告凸顯歐盟對大型科技平台的持續整頓力度。DMA 旨在壓制科技巨擘壟斷行為、為中小競爭者創造更公平的市場環境。若持續違規，每日罰款最高可達 Meta 全球日均營收的 5%。

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Meta 於 2023 年 11 月推出「付費或同意」機制，允許使用者選擇是否提供個資接受追蹤，以免費使用臉書與 Instagram，或支付訂閱費以換取無廣告服務。歐盟認為此舉違反 DMA，並表示即便 Meta 已調整使用更少個資來推播廣告，但執委會尚無法確認修改是否足以符合法規要求。

歐盟指出，若 Meta 未進一步調整並持續違規，將考慮自今年 6 月 27 日起啟動每日罰款程序。Meta 發言人則表達不滿，稱歐盟執委會在近兩個月討論中不斷變更標準，對 Meta 實行雙重標準。他強調：「我們提供的服務選項不僅符合歐盟規則，甚至超出其要求。」