〈台幣〉隱形之手控盤？升轉貶收29.18元 貶1.5分 單周升幅1.5%

新台幣今 (27) 日升破 29 元大關，見到 28.9 元附近價位，是 2022 年 4 月以來首見，但在台灣央行的密切關注下，收盤前半小時轉貶，終場收在 29.18 元，貶值 1.5 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 18.59 億美元；而一周來新台幣升值 1.5%。