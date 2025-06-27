〈台幣〉隱形之手控盤？升轉貶收29.18元 貶1.5分 單周升幅1.5%
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (27) 日升破 29 元大關，見到 28.9 元附近價位，是 2022 年 4 月以來首見，但在台灣央行的密切關注下，收盤前半小時轉貶，終場收在 29.18 元，貶值 1.5 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 18.59 億美元；而一周來新台幣升值 1.5%。
法人認為，季底出口商拋匯力道強，加重新台幣的升值壓力，在國際美元維持弱勢格局的市場預期下，不排除新台幣仍將維持偏強格局。
新台幣今日以 29.14 元開出，隨即強彈，最高來到 28.904 元，但收盤前半小時快速收斂、升轉貶，終場收在 29.18 元，貶值 1.5 分，全日高低價差 2.76 角。
觀察主要亞幣，新台幣收貶 0.05%，泰銖則貶逾 0.25%，韓元、星元貶約 0.1% 上下，人民幣和日元則微貶不到 0.05%，而美元指數反彈約 0.07% 左右。
元大投顧指出，聯準會主席鮑爾國會證詞中，降息態度立場鬆動，市場預期第三季將啟動降息，顯然川普施壓逐漸奏效，而美元指數續降，已創 3 年新低價位。
隨著美國大而美法案將表決，財政部收斂融資額度，不利於短期美元扭轉劣勢，元大投顧預期 7 月上半月美元仍將呈現盤跌弱勢格局。
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