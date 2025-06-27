〈台幣〉續飆升2角衝破29元 2022年4月來首見

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-27 11:23

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市場拋匯力道擋不住，新台幣今 (27) 日早盤衝破 29 元整數大關，最高來到 28.95 元，升值多達 2.15 角，由於預期新台幣偏強的氛圍濃厚，市場正密切關注央行會不會在午盤前和收盤前出手稍稍阻升，以維持匯市的動態穩定。

新台幣衝破29元價位。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.14 元開出，開盤一小時後見到匯價衝破 29 元大關，是 2022 年 4 月以來首見。

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觀察主要亞幣，以新台幣表現最強勁，升值幅度達 0.6%，韓元升約 0.2%，日元微升 0.05% 左右，星元、泰銖和人民幣則小貶 0.05 上下，而美元指數則反彈約 0.15%。

統一投顧表示，新台幣今年以來升幅首度超車歐元，在各貨幣中高居冠，央行為了減緩新台幣升值的速度，已採取新措施，除了將大型企業集團單日拋匯金額砍到 1000 萬美元外，上周傳央行祭拋匯限時令，限制大型出口商包括傳統產業跟高科技產業的拋匯，要求這些大廠若要拋匯，必須在上午 10 點後才准進場。