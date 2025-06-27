鼎炫-KY訂 7/11除息 收購德佑新材70%股權案9月完成交割

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-27 09:22

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鼎炫 - KY(8499-TW) 透過子公司隆揚電子 (301389-SZ) 將分兩階段收購蘇州德佑新材料科技全部股權，第一期並以人民幣 7.7 億元 (31.57 億元新台幣) 取得蘇州德佑新材料科技 70% 股權將在 9 月完成交割；同時，鼎炫 - KY 去年股息 8.06 元，訂 7 月 11 日除息。

鼎炫-KY董事傅青炫。(鉅亨網記者張欽發攝)

鼎炫 - KY 去年配息 8.06 元爲歷年來配息最高額度，同時，在將收購蘇州德佑新材料科技全部股權的激勵之下，鼎炫 - KY 股價今天早盤以跳空漲停價 173.5 元開出。

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鼎炫 - KY 總經理傅秀月指出，蘇州德佑新材料科技成立 2011 年，目前股本爲人民幣 3000 萬元 (新台幣 1.23 億元)，主要是研發銷售高分子複合材料，使用於 NB、平板、穿戴裝置及消費性電子產品。

傅秀月指出，在隆揚電子取得蘇州德佑新材料科技 70% 股權之後，將納入爲子公，並納入合併報表並在未來於中國、越南、泰國市場全力開發客戶，同時，在整合對原物料採購上，也有助控制成本，也有助技術、資源、供應鏈整合。

傅秀月指出，收購蘇州德佑新材料科技後，將指向中國及北美的消費性電子及新能源汽車的原物料需求。