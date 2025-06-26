鉅亨網編譯段智恆 2025-06-26 23:00

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《華爾街日報》(WSJ) 周四 (26 日) 報導，川普政府正於對歐盟的貿易談判中施壓，要求對方放寬兩項關鍵氣候法規，回應美國石油業界的不滿。此舉突顯化石燃料企業在川普第二任期中的影響力日益上升，也可能使美歐貿易關係更加複雜。

川普挺石油業 貿易談判施壓歐盟放寬環保法(圖：REUTERS/TPG)

石油業大力遊說 川普出面替產業發聲

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美國石油巨擘與遊說團體近期積極要求川普政府，在與歐盟的貿易談判中加入氣候法規的議題。具體而言，他們希望川普能推動歐方撤回「企業永續盡職調查指令」(CSDDD)，以及 2028 年起實施的甲烷排放規範。

他也表示，該法若如期實施，恐加速石油產業撤離歐洲。埃克森美孚近年已因歐洲監管與稅制趨嚴而削減在歐洲的投資 70%，並關閉多座工廠或出售相關業務。

貿易談判納入氣候條件 歐盟表態不讓步

美國貿易官員目前已在與歐盟的會談中初步提及 CSDDD 與甲烷規範問題，並考慮將「美國能源出口豁免於歐盟甲烷規定」納入貿易協議草案。根據《華爾街日報》取得的草稿，美國官員希望藉由協議保障美方化石燃料對歐出口不受新法限制。

不過，歐盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 本周在記者會中明確表示，歐盟的法規自主權「完全不可動搖」，似乎排除了為了貿易讓步而修改環保規定的可能性。

除了美國企業與政界反彈，卡達能源部長也曾警告，若歐盟對供應國課徵罰款，卡達可能停止對歐洲供應天然氣。這些壓力使歐盟對 CSDDD 進行部分延後與簡化，但核心規定仍未改變。

能源業政治捐款換政策回應？影響力日增

報導指出，美國石油業已成為川普競選與執政時期的重要金主。2023 年，化石燃料企業對川普陣營捐款達數百萬美元，換得政策上的積極回應，包括撤銷美國多項環保法規、保護燃油車市場，以及壓制國內碳排標準。

川普本月也威脅，若美歐無法在 7 月 9 日前達成貿易協議，將對歐盟大多數商品徵收 50% 關稅。儘管部分石油出口國擔憂貿易戰影響需求，但業界仍視此為對抗歐洲氣候法的戰略機會。

美國參議院也開始出手支援石油業。田納西州共和黨參議員海格提 (Bill Hagerty)3 月提出法案，允許美企不受 CSDDD 約束，進一步提升反制力道。