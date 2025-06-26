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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為36.13元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.25元上修至1.29元，其中最高估值1.98元，最低估值1元，預估目標價為36.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.98(1.65)2.452.251.88
最低值1(1)1.311.131.01
平均值1.38(1.31)1.741.721.6
中位數1.29(1.25)1.661.591.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.47億23.89億23.53億23.52億
最低值16.32億17.79億17.37億17.51億
平均值17.69億20.14億20.85億20.52億
中位數17.57億19.42億20.88億20.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.37-0.170.090.530.70
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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阿拉莫斯黃金26.19+0.31%

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