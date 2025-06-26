鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為36.13元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.25元上修至1.29元，其中最高估值1.98元，最低估值1元，預估目標價為36.13元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.98(1.65)
|2.45
|2.25
|1.88
|最低值
|1(1)
|1.31
|1.13
|1.01
|平均值
|1.38(1.31)
|1.74
|1.72
|1.6
|中位數
|1.29(1.25)
|1.66
|1.59
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.47億
|23.89億
|23.53億
|23.52億
|最低值
|16.32億
|17.79億
|17.37億
|17.51億
|平均值
|17.69億
|20.14億
|20.85億
|20.52億
|中位數
|17.57億
|19.42億
|20.88億
|20.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|營業收入
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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