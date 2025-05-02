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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.26元，預估目標價為34.69元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.31元下修至1.26元，其中最高估值1.45元，最低估值1.17元，預估目標價為34.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.45(1.45)1.872.061.92
最低值1.17(1.17)1.310.951.51
平均值1.28(1.31)1.511.521.73
中位數1.26(1.31)1.421.471.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.25億21.20億22.24億23.52億
最低值16.24億17.06億19.67億23.52億
平均值17.30億19.21億20.51億23.52億
中位數17.61億19.50億20.27億23.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.37-0.170.090.530.70
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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