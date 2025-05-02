鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.26元，預估目標價為34.69元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.31元下修至1.26元，其中最高估值1.45元，最低估值1.17元，預估目標價為34.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.45(1.45)
|1.87
|2.06
|1.92
|最低值
|1.17(1.17)
|1.31
|0.95
|1.51
|平均值
|1.28(1.31)
|1.51
|1.52
|1.73
|中位數
|1.26(1.31)
|1.42
|1.47
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.25億
|21.20億
|22.24億
|23.52億
|最低值
|16.24億
|17.06億
|19.67億
|23.52億
|平均值
|17.30億
|19.21億
|20.51億
|23.52億
|中位數
|17.61億
|19.50億
|20.27億
|23.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|營業收入
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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