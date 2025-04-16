鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調升至32.4元，幅度約3.44%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)提出目標價估值：中位數由31.32元上修至32.4元，調升幅度3.44%。其中最高估值36元，最低估值28.7元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予阿拉莫斯黃金評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。
阿拉莫斯黃金今(16日)收盤價為29.5元。近5日股價上漲3.44%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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