鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用磨坊(GIS-US)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為57.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對通用磨坊(GIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.74元，其中最高估值4.3元，最低估值3.59元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.3(4.39)
|4.38
|4.06
|4.3
|最低值
|3.59(3.7)
|3.66
|3.89
|4.3
|平均值
|3.82(3.99)
|3.93
|3.96
|4.3
|中位數
|3.74(3.95)
|3.88
|3.95
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|202.16億
|202.21億
|195.73億
|190.54億
|最低值
|182.63億
|183.64億
|186.60億
|190.54億
|平均值
|189.15億
|188.42億
|190.71億
|190.54億
|中位數
|187.17億
|186.18億
|190.25億
|190.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.78
|4.42
|4.31
|4.31
|4.10
|營業收入
|181.27億
|189.93億
|200.94億
|198.57億
|194.87億
詳細資訊請看美股內頁：
通用磨坊(GIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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