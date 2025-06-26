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鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用磨坊(GIS-US)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對通用磨坊(GIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.74元，其中最高估值4.3元，最低估值3.59元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.3(4.39)4.384.064.3
最低值3.59(3.7)3.663.894.3
平均值3.82(3.99)3.933.964.3
中位數3.74(3.95)3.883.954.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值202.16億202.21億195.73億190.54億
最低值182.63億183.64億186.60億190.54億
平均值189.15億188.42億190.71億190.54億
中位數187.17億186.18億190.25億190.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.784.424.314.314.10
營業收入181.27億189.93億200.94億198.57億194.87億

詳細資訊請看美股內頁：
通用磨坊(GIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGIS

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