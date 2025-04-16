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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為32.40元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.26元上修至1.28元，其中最高估值1.45元，最低估值1.11元，預估目標價為32.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.45(1.45)1.871.732.49
最低值1.11(1.11)1.250.951.39
平均值1.27(1.25)1.461.491.89
中位數1.28(1.26)1.381.51.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.25億21.20億20.26億23.52億
最低值16.21億17.06億16.14億23.52億
平均值16.97億18.65億19.24億23.52億
中位數16.64億18.28億19.98億23.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.37-0.170.090.530.70
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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