鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mettler-Toledo國際MTD-US的目標價調升至1260元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Mettler-Toledo國際(MTD-US)提出目標價估值：中位數由1200元上修至1260元，調升幅度5%。其中最高估值1450元，最低估值1110元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Mettler-Toledo國際評價：積極樂觀5位、保持中立11位、保守悲觀0位。
Mettler-Toledo國際今(26日)收盤價為1194.825元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲1.86%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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