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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mettler-Toledo國際MTD-US的目標價調降至1200元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Mettler-Toledo國際(MTD-US)提出目標價估值：中位數由1250元下修至1200元，調降幅度4%。其中最高估值1530元，最低估值1110元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Mettler-Toledo國際評價：積極樂觀3位、保持中立12位、保守悲觀1位。

Mettler-Toledo國際今(5日)收盤價為1097.58元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲2.92%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MTD市場預估目標價

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Mettler-Toledo國際1113.04+1.18%

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