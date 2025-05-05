鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mettler-Toledo國際(MTD-US)EPS預估下修至41.6元，預估目標價為1,250.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Mettler-Toledo國際(MTD-US)做出2025年EPS預估：中位數由42.63元下修至41.6元，其中最高估值42.86元，最低估值41.35元，預估目標價為1,250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.86(43.4)
|48.86
|55.24
|62.18
|最低值
|41.35(40.5)
|44.5
|47.75
|55.75
|平均值
|41.84(42.41)
|46.42
|51.72
|58.24
|中位數
|41.6(42.63)
|46.49
|51.94
|56.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.59億
|41.73億
|44.21億
|46.98億
|最低值
|38.90億
|40.21億
|42.30億
|45.46億
|平均值
|39.21億
|41.16億
|43.30億
|46.29億
|中位數
|39.22億
|41.19億
|43.39億
|46.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|24.91
|32.78
|38.41
|35.90
|40.48
|營業收入
|30.85億
|37.18億
|39.20億
|37.88億
|38.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Mettler-Toledo國際(MTD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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