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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mettler-Toledo國際(MTD-US)EPS預估下修至41.6元，預估目標價為1,250.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Mettler-Toledo國際(MTD-US)做出2025年EPS預估：中位數由42.63元下修至41.6元，其中最高估值42.86元，最低估值41.35元，預估目標價為1,250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.86(43.4)48.8655.2462.18
最低值41.35(40.5)44.547.7555.75
平均值41.84(42.41)46.4251.7258.24
中位數41.6(42.63)46.4951.9456.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值39.59億41.73億44.21億46.98億
最低值38.90億40.21億42.30億45.46億
平均值39.21億41.16億43.30億46.29億
中位數39.22億41.19億43.39億46.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS24.9132.7838.4135.9040.48
營業收入30.85億37.18億39.20億37.88億38.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Mettler-Toledo國際(MTD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTD

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