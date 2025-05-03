鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mettler-Toledo國際MTD-US的目標價調降至1250元，幅度約7.75%
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Mettler-Toledo國際(MTD-US)提出目標價估值：中位數由1355元下修至1250元，調降幅度7.75%。其中最高估值1530元，最低估值1034元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Mettler-Toledo國際評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀2位。
Mettler-Toledo國際今(3日)收盤價為1100.01元。近5日股價上漲7.75%，標普指數上漲2.92%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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