鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為47.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.59元，其中最高估值0.69元，最低估值0.46元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.69(0.71)
|0.67
|0.85
|最低值
|0.46(0.46)
|0.42
|0.52
|平均值
|0.58(0.6)
|0.58
|0.7
|中位數
|0.59(0.62)
|0.6
|0.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.19億
|18.07億
|19.19億
|20.28億
|最低值
|16.75億
|17.24億
|18.06億
|18.73億
|平均值
|17.02億
|17.63億
|18.51億
|19.31億
|中位數
|17.05億
|17.61億
|18.35億
|18.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.20
|0.48
|0.26
|1.34
|0.26
|營業收入
|12.41億
|12.91億
|15.17億
|16.28億
|16.72億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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