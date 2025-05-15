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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.61元，其中最高估值0.71元，最低估值0.39元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.71(0.71)0.760.85
最低值0.39(0.39)0.490.6
平均值0.58(0.56)0.610.73
中位數0.61(0.57)0.610.7


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.19億18.07億19.19億20.28億
最低值16.76億17.26億18.15億18.73億
平均值17.01億17.65億18.52億19.31億
中位數17.05億17.61億18.39億18.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.200.480.261.340.26
營業收入12.41億12.91億15.17億16.28億16.72億

詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUDR

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