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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.57元，其中最高估值0.82元，最低估值0.39元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.82(0.82)0.821.03
最低值0.39(0.39)0.490.59
平均值0.57(0.59)0.640.79
中位數0.57(0.6)0.640.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.39億18.32億19.45億20.24億
最低值16.80億17.44億17.95億18.94億
平均值17.07億17.73億18.61億19.59億
中位數17.07億17.66億18.42億19.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.200.480.261.340.26
營業收入12.41億12.91億15.17億16.28億16.72億

詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUDR

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