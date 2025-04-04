鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.57元，其中最高估值0.82元，最低估值0.39元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.82(0.82)
|0.82
|1.03
|最低值
|0.39(0.39)
|0.49
|0.59
|平均值
|0.57(0.59)
|0.64
|0.79
|中位數
|0.57(0.6)
|0.64
|0.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.39億
|18.32億
|19.45億
|20.24億
|最低值
|16.80億
|17.44億
|17.95億
|18.94億
|平均值
|17.07億
|17.73億
|18.61億
|19.59億
|中位數
|17.07億
|17.66億
|18.42億
|19.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.20
|0.48
|0.26
|1.34
|0.26
|營業收入
|12.41億
|12.91億
|15.17億
|16.28億
|16.72億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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