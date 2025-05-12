鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為46.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.59元下修至0.57元，其中最高估值0.82元，最低估值0.39元，預估目標價為46.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.82(0.82)
|0.82
|1.03
|最低值
|0.39(0.39)
|0.49
|0.59
|平均值
|0.57(0.58)
|0.63
|0.76
|中位數
|0.57(0.59)
|0.62
|0.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.26億
|18.32億
|19.45億
|20.28億
|最低值
|16.76億
|17.26億
|17.95億
|20.28億
|平均值
|17.05億
|17.69億
|18.60億
|20.28億
|中位數
|17.05億
|17.64億
|18.45億
|20.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.20
|0.48
|0.26
|1.34
|0.26
|營業收入
|12.41億
|12.91億
|15.17億
|16.28億
|16.72億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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