鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為47.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.62元，其中最高估值0.71元，最低估值0.39元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.71(0.71)
|0.76
|0.85
|最低值
|0.39(0.39)
|0.49
|0.6
|平均值
|0.59(0.58)
|0.61
|0.73
|中位數
|0.62(0.61)
|0.61
|0.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.19億
|18.07億
|19.19億
|20.28億
|最低值
|16.75億
|17.24億
|18.15億
|18.73億
|平均值
|17.02億
|17.64億
|18.52億
|19.31億
|中位數
|17.05億
|17.61億
|18.39億
|18.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.20
|0.48
|0.26
|1.34
|0.26
|營業收入
|12.41億
|12.91億
|15.17億
|16.28億
|16.72億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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