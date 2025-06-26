動力電池霸主地位穩固！大摩：寧德時代正從電池供應商升級為AI能源基礎設施建構者

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-26 11:00

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寧德時代 (03750-HK)(300750-CN) 今 (26) 日在港股早盤開高走漲，一度漲高逾 2% 至每股 326 港元，摩根士丹利 (下稱大摩) 最新指出，寧德時代正從「電池供應商」升級為「AI 能源基礎設施搭建者」，建議投資人沿「技術反覆運算 + 全球化 + 場景滲透」三大主線佈局，並給出 A 股跟 H 股目標價，分別為每股 355 人民幣與 390 港元，潛在報酬率分別為 44% 跟 31%。

動力電池霸主地位穩固！大摩：寧德時代正從電池供應商升級為AI能源基礎設施建構

根據大摩最新發布的研究報告，在全球新能源轉型加速背景下，中國動力電池龍頭企業寧德時代正透過技術迭代、產能擴張與全球化佈局，進一步鞏固其產業主導地位。報告預測，寧德時代今年產能將突破 1 TWh，佔據全球動力電池市場 38% 的份額，較目前提升 5 個百分點，形成對第二梯隊企業的碾壓性優勢。

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大摩在報告中重點分析寧德時代近期發布的「騏驥換電」重卡換電解決方案，認為該技術突破將重塑物流運輸領域的能源補給模式。相較於傳統充電方案，換電模式可將重卡補能時間縮短至 5 分鐘，配合寧德時代自主研發的鈉離子電池與磷酸鐵鋰混合技術，使單車營運成本降低 20%。

分析師指出，上述技術已獲得中國工信部試行認證，未來三年有望帶動換電車型銷量突破 50 萬輛，直接拉動寧德時代相關業務收入超 300 億元人民幣。

在海外市場佈局上，報告揭露寧德時代德國圖林根工廠產能利用率已達 90%，匈牙利基地建設進度超預期，預計 2026 年歐洲總產能將突破 100GWh。

更值得關注的是，寧德時代與特斯拉簽訂的 4680 圓柱電池供應協議已進入量產階段，單體能量密度提升 50% 的技術突破，將支撐特斯拉 Cyber​​truck 等高階車型的續航力突破 1,000 公里。

此外，寧德時代近期宣佈在美國墨西哥州投資 50 億美元興建電池工廠，瞄準北美新能源汽車市場爆發式成長需求。

財務數據方面，大摩將寧德時代 2024-2026 年營收預期上調至 4800 億、6200 億及 7800 億元人民幣，淨利率料將穩定在 18%-20%。

大摩在報告中還特別強調，寧德時代推出的「鋰礦返利」計畫成效顯著，透過與上游鋰礦企業簽訂長協訂單，將原物料採購成本壓降 15%，毛利率較上季提升 2.3 個百分點至 22.7%，遠超產業平均水準。

不過，報告也提示風險。全球動力電池產能過剩可能引發價格戰，寧德時代必須警惕南韓 LG 新能源、三星 SDI 等對手的技術追趕。同時，歐美國家本土化生產政策恐對寧德時代海外擴張構成限制。

對此，寧德時代首席科學家吳凱在近日技術論壇上回應表示，公司已建成全球最大規模的固態電池研發團隊，預計 2027 年實現車規級固態電池商業化應用，屆時能量密度可達 400Wh/kg，構建起下一代技術壁壘。