鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-24 16:20

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今年俄羅斯車市正上演一場戲劇性轉折，中國汽車對俄出口年增率呈「腰斬」表現，今年前四個月中國對俄汽車出口量僅 15.5 萬輛，較 2024 年同期 30.5 萬輛銳減 49.2%，結束了持續數年的高速成長態勢，4 月跌幅更高達 68.9%，這一變化令持續擴張的中國汽車出口版圖首次出現顯著裂痕。

四年暴增神話結束！今年前四月中國對俄汽車出口腰斬 中俄蜜月期結束？（圖：Shutterstock）

回顧過去四年，中國汽車在俄國車市經歷前所未有的爆炸性成長。2020 年對俄出口量僅 6.3 萬輛，藉助新能源浪潮與地緣政治機會，2021 年攀升至 15.7 萬輛，2023 年突破百萬輛大關，2024 年更達到 128 萬輛峰值，較 2020 年暴增 20 倍。

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中國騰訊新聞汽車自媒體「象視汽車」今 (24) 日刊文指出，轉折始於 2025 年初俄國政府突然緊縮汽車進口政策，整車稅與報廢稅大幅上調，直接推高中國汽車售價。奇瑞星途瑤光價格上漲 8 萬盧布，坦克 700、傳祺 GS8 漲幅達 10 萬盧布，吉利星越 L 部分車型甚至漲價 22.5 萬盧布，導致消費意願急降。

此外，品質信任危機開始顯現。根據俄國權威媒體《AUTONEWS》實測，中國汽車耐腐蝕性能顯著弱於歐洲汽車，部分車輛兩年內即出現明顯鏽蝕，42% 消費者質疑車廠未針對俄羅斯嚴寒氣候優化防護設計，24% 指出油漆塗層過薄等問題，嚴重影響產品口碑。

更深層的挑戰則來自於國際車廠的集體回歸。日本車廠豐田已重啟經銷商網絡洽談，現代、起亞不僅註冊新商標，並將俄國列入 2025 年銷售計畫，更透過平行進口管道悄悄鋪貨。BMW、賓士等豪華汽車品牌也透過技術合作方式曲線重返市場。這些曾因俄烏衝突撤離的國際品牌，正以成熟供應鏈與品牌認知度爭奪復甦中的俄國車市。