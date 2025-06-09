鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-09 13:50

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中國吉利汽車 (00175-HK) 董事長李書福上周六 (7 日) 在「中國汽車重慶論壇」線上與會時針對全球汽車業產能過剩、行業「內捲式」競爭等痛點拋出重磅觀點，宣布停止新建或擴大現有汽車工廠產能，轉而透過整合全球過剩資源提升效率，且直言「內卷之風不可守卷」，行業持久主義、長期安全主義。

別把內捲變外捲！吉利董事長李書福：不再建新廠或擴產能 汽車業嚴重產能過剩(圖取自吉利汽車微博)

李書福指出，當前全球汽車工業面臨嚴重的產能過剩問題，吉利已明確戰略調整，不再投資新建汽車生產工廠，也不擴大現有產能。「我們要做的是利用全球過剩的產能，透過務實合作與資源重組，提升同行過剩產能的利用率。」

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李書福強調，這個選擇既能借助成熟的全球品質保證體系和熟練技術工人，也能為中國汽車工業「走出去」樹立負責任的品牌形象。

這一表態背後是吉利對產業現況的清醒認知。近年來，中國汽車業產能利用率持續走低，部分企業盲目擴產導致資源浪費，而海外市場也面臨產能閒置問題。

吉利先前曾打算透過雷諾巴西現有設施佈局拉美業務，但今年 4 月交易被中國監管機構推遲批准，間接反映出業界對「無序擴張」的審慎態度。

除產能問題外，李書福對目前汽車業的「內捲式」競爭直言擔憂。他警告：「車企千萬不要把『內卷』的風氣帶到海外去。國際市場環境對價格戰、短期行為的包容度極低，若從『內卷』演變為『外卷』，只會把寶貴的增量市場攪渾為紅海，百害無一利。」

這一觀點切中產業痛點。近兩年，中國車市價格戰愈演愈烈，去年降價車型逾 200 款，今年前 4 月達 60 餘款，5 月更有百餘款車型跟進，最高降幅逾 5 萬元 (人民幣，下同)(約 21.2 萬台幣)。

根據中國國家統計局數據，價格戰直接導致產業利潤率跌至 4% 以下的極低水準，供應鏈穩定性、產品品質與安全標準都受到衝擊。李書福強調，惡性競爭不僅損害企業利潤與創新能力，更會削弱使用者對產業的信任。

李書福的表態跟論壇上其他車廠主管及產業協會的觀點形成強烈共鳴。中國汽車工業協會與工信部先前已明確反對「內捲式」競爭，呼籲企業遵從公平原則、依法經營。

長安汽車董事長朱華榮、賽力斯集團董事長張興海等人均表示，反對無道德底線的惡性競爭，強調「安全、品質、服務」是企業不可逾越的底線。

更值得關注的是，產業正形成「技術創新 + 長期主義」的破局共識。朱華榮透露，長安汽車未來十年將投入 2000 億元用於智能化研發，比亞迪品牌負責人李雲飛則稱「用技術創新打造世界級品牌」，地平線創辦人余凱也指出，智能駕駛正從「有沒有」轉向「好不好」，需回歸用戶價值本質。這些觀點與李書福「堅持長期主義、拒絕低於成本價銷售」的主張不謀而合。