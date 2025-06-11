鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至1.1元，預估目標價為69.40元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.1元，其中最高估值1.53元，最低估值0.66元，預估目標價為69.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.53(1.53)
|2.47
|2.71
|2.61
|最低值
|0.66(0.66)
|1.15
|1.52
|1.65
|平均值
|1.04(1.03)
|1.65
|1.97
|2.19
|中位數
|1.1(1.06)
|1.53
|2.07
|2.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.04億
|35.02億
|34.83億
|34.14億
|最低值
|23.27億
|23.80億
|24.83億
|24.47億
|平均值
|24.84億
|27.13億
|27.99億
|28.66億
|中位數
|24.66億
|26.88億
|26.40億
|28.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|營業收入
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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