鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調降至54.25元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)提出目標價估值：中位數由56元下修至54.25元，調降幅度3.13%。其中最高估值65.5元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Pegasystems Inc.評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Pegasystems Inc.今(24日)收盤價為49.99元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌0.15%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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