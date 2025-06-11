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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為69.40元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.98元上修至1.06元，其中最高估值1.53元，最低估值0.66元，預估目標價為69.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.53(1.22)2.472.712.61
最低值0.66(0.66)1.151.521.65
平均值1.03(0.98)1.641.972.19
中位數1.06(0.98)1.532.072.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.04億35.02億34.83億34.14億
最低值23.27億23.80億24.83億24.47億
平均值24.85億27.08億27.99億28.66億
中位數24.66億26.88億26.40億28.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.10-0.210.170.620.29
營業收入13.42億11.76億14.35億19.17億22.89億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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