俄羅斯為何不幫伊朗？以色列伊朗戰事揭示盟友關係破口

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 09:21

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《華爾街日報》（WSJ）指出，儘管俄羅斯近期與伊朗建立了戰略夥伴關係，但在美國和以色列發動攻擊後，俄羅斯給予伊朗的支持卻寥寥無幾，顯示克里姆林宮仍優先考慮現實利益，並非真正的同盟承諾。

俄羅斯總統普丁至今仍未出手幫助伊朗。(圖：Shutterstock)

今年年初，普丁與伊朗總統在克里姆林宮簽署戰略夥伴協議，旨在加強雙方聯手對抗美國主導秩序的合作。然而，面對以色列與美國對伊朗的密集空襲，俄羅斯對伊朗的幫助卻不大，引發普丁盟友對其的質疑。

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週一（23 日），普丁與伊朗副外長阿拉格齊會晤時，雖譴責美方空襲為「毫無根據且不正當」，並聲稱願意「幫助伊朗人民」，但卻未承諾俄羅斯將任何軍事援助，僅呼籲雙方尋找「脫離衝突的出口」。

雖然以色列的攻擊重創伊朗核設施、飛彈系統與軍方高層，美國更動用深層炸彈參戰，但伊朗從俄羅斯與中國獲得的僅是口頭支持，實質協助幾乎為零。

俄羅斯不願幫助伊朗？專家：普丁絕不會接受幫助報復

分析指出，俄羅斯與伊朗之間的戰略夥伴關係只包含情報共享和援助對方的敵人，並沒有共同防禦條約，因此即使伊朗曾在俄烏戰爭中提供無人機與彈藥支援，普丁不太可能回報軍援。

俄伊關係專家科札諾夫（Nikolay Kozhanov）就指出：「伊朗可以要求俄羅斯支持對美國的報復，但普丁絕對不會接受。」凸顯了即使是普丁最強大的夥伴關係也存在交易性質，因為克里姆林宮深陷烏克蘭危機，且容易受到西方制裁的影響。

《華爾街日報》指出，普丁希望避免暴力升級，因為這可能對伊朗和俄羅斯都造成不利後果。同時，他也希望維持與以色列時好時壞的關係，以及與川普的關係，尤其是在川普一直沒有對俄羅斯實施制裁的情況下。

不只這次，俄羅斯之前也曾讓伊朗失望過。儘管 2023 年伊朗宣稱已與俄羅斯完成採購 S-400、Su-35 與 Mi-28 等先進軍備，但俄方一直以產能限制與外交壓力為由推遲交貨，實際上只交付了訓練用噴射機。

此外，去年以色列摧毀了伊朗境內的俄製防空系統後，俄方也未進行補充或重建。本週會談中，伊朗再度提出提供新防空系統與核能設施重建支援，但普丁依然未正面回應。

對於為何不援助伊朗，普丁更是還回應稱：「伊朗對俄羅斯武器的興趣已經減退，並未正式提出新需求，」凸顯俄方有意淡化軍事角色，避免涉入衝突升級。

俄羅斯冷處理盟友，暴露盟友政策交易本質

事實上，伊朗並非唯一被普丁「冷處理」的盟友。亞美尼亞、敘利亞等國在危急時刻亦未獲俄羅斯實質支援。分析指出，普丁經常在獨裁盟友需要時選擇撤退，暴露其盟友政策的交易本質。

儘管普丁試圖將自己塑造成中東和平調解者，但川普上週直接否定其角色，表示普丁應先處理自己在烏克蘭的戰爭。

值得注意的是，以色列與伊朗開戰對俄羅斯短期可能有利，包括推升油價、分散國際對烏戰爭的注意力。然而，對伊朗而言，最終卻可能陷入更深層的依賴與被剝削。

瑞典伊朗裔學者薩南達吉（Tino Sanandaji）指出，中俄兩國常趁伊朗遭孤立時，高價出售劣質軍備、拖延交貨，更像是「剝削型合作」而非真正的盟友關係。

他說：「伊朗普遍抱怨的是，中國和俄羅斯並非真正的朋友，他們利用伊朗的孤立狀態獲取廉價的自然資源，同時以高價向伊朗出售二流的軍事裝備，有時甚至從未交付承諾的裝備。」