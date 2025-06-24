烏克蘭與英國攜手抗俄！簽署史上首份國防聯合生產協議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 11:20

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烏克蘭與英國於本週一（23 日）宣布簽署全新三年期的國防聯合生產協議，旨在協助烏克蘭強化對抗俄羅斯的戰爭能力。烏克蘭總統澤倫斯基短暫訪問倫敦，與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同在唐寧街首相官邸花園宣布協議。

烏克蘭與英國簽署史上首份國防聯合生產協議。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，澤倫斯基與施凱爾和在英國接受軍事訓練的烏克蘭士兵會面，施凱爾強調這是「英國與烏克蘭之間首份國防合作協議」，可望為烏克蘭帶來實質戰力升級。

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該協議將加速無人機生產，並整合英國國防工業與烏克蘭前線的軍事技術研發。澤倫斯基在施凱爾的陪同下發表演說時表示，這項協議將有助於加强两國關係，並感謝英國在烏克蘭與俄羅斯的戰爭中提供的支持。

此次簽署的新協議延續今年初施凱爾訪問基輔時，雙方提出的百年戰略夥伴關係，內容涵蓋安全、文化與軍事等多層面合作，在俄烏戰爭持續之際展現英國對烏克蘭的長期承諾。

施凱爾辦公室指出，澤倫斯基與施凱爾「一致認同」，英國與法國正主導的「自願聯盟」（coalition of the willing），應在數週內召開線上會議，向各成員國通報後續步驟。該聯盟成員不包括美國，凸顯歐洲國家加強對烏支援的自主性。