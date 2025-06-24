以色列伊朗停火？川普：他們同時找我要和平！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 11:54

‌



美國總統川普週一（23 日）深夜在 Truth Social 發文表示，以色列與伊朗幾乎同時聯繫他，釋出尋求停火與和平的訊號。川普寫道：「以色列與伊朗來找我，幾乎在同一時間，並說：『和平！』我知道時機已到。」

川普：以色列、伊朗同時找我要和平。(圖：Shutterstock)

川普進一步指出，世界與中東地區是此次和平努力的最大贏家。他強調：「兩國都將在未來見證巨大的愛、和平與繁榮。他們獲益良多，但如果偏離正義與真理之路，也將失去更多。以色列和伊朗的未來無限光明，充滿希望。願上帝保佑你們！」

‌



隨後，川普也再度發文感謝美國「偉大的 B-2 轟炸機飛行員以及所有參與這項行動的人員」，並稱是「深夜那次完美的『一擊』讓所有人團結在一起」，進而達成「協議」。

根據《CNN》報導，在伊朗對駐卡達美軍基地發動飛彈攻擊後，川普與多位外交與國安高層官員立刻展開幕後外交斡旋，試圖促成以色列與伊朗之間的停火協議，避免戰火進一步升高。

川普發文前夕，以色列國防軍宣布，已偵測到來自伊朗的飛彈並啟動防空系統進行攔截。這顯示儘管和平呼聲浮現，雙方軍事緊張局勢仍未緩解。