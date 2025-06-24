巴基斯坦政界要求撤回川普諾貝爾和平獎提名

鉅亨網新聞中心 2025-06-24 09:10

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大反轉！巴基斯坦提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎僅隔一日，就對美國轟炸伊朗核設施一事表示譴責，國內政界人士紛紛要求政府撤回推薦，指責川普不配獲得和平獎。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《路透社》周一（23 日）報導，美軍悍然轟炸伊朗核設施，事發後巴基斯坦外交部發表聲明，稱對中東局勢升級深表關切，譴責美軍違反所有國際法準則，伊朗有權依據《聯合國憲章》展開自衛。

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巴基斯坦呼籲停止衝突，稱根據《聯合國憲章》的宗旨與原則，對話與外交是解決中東危機的唯一可行之道。

巴基斯坦總理夏巴茲致電伊朗總統佩澤希齊揚，譴責美國的襲擊以及以色列的侵略行為。夏巴茲重申支持伊朗人民與政府的立場，並對傷亡人員表示慰問。

巴基斯坦上周六盛讚川普在斡旋上月印巴衝突中展現了卓越政治才能，提名他角逐 2026 年諾貝爾和平獎。《印度教徒報》披露，一封由巴基斯坦副總理兼外交部長達爾簽署的推薦信，已經正式提交挪威諾貝爾委員會。

然而，美國襲擊伊朗後，巴基斯坦國內政界人士態度發生大轉彎，紛紛呼籲政府取消提名。

巴基斯坦國民議會議員拉赫曼周日在一份聲明中表示：「川普關於和平的說法已被證實是一套虛詞，巴基斯坦應撤回提名。」

他還批評道：「美國政府支持以色列襲擊巴勒斯坦、敘利亞等國家，這哪有什麼和平的影子？在這種狀況下，川普又如何能自詡『倡導和平』？」