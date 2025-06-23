鉅亨網編譯段智恆 2025-06-23 21:00

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根據《彭博》周一 (23 日) 報導，英國銀行巨頭滙豐控股 (HSBC Holdings Plc) 正考慮要求更多員工每周至少返回辦公室工作三天，並可能因此產生高達數億美元的不動產額外成本，進而影響執行長艾橋智 (Georges Elhedery) 所推動的 15 億美元年度節支計畫。

滙豐節流計畫恐被「辦公桌荒」打敗？員工回公司上班年成本上看2億美元(圖：REUTERS/TPG)

據知情人士透露，滙豐管理層正研擬是否在倫敦、班加羅爾、海得拉巴與廣州等地增設辦公座位。若欲全面支援「每周三天返辦」的政策，將須支付約每年 2 億美元的額外支出，相當於該行整體成本削減目標的逾 10%。

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儘管滙豐目前拒絕對此置評，但這項轉向實體辦公的舉措，將成為艾橋智上任以來推動組織改革過程中的另一項關鍵抉擇。過去幾個月，滙豐已陸續整併商業與投資銀行部門，並關閉在美英歐的併購與股票承銷業務，目的就是為了強化效率與降低成本。

辦公空間不足問題浮現 亞洲地區壓力最大

隨著全球企業逐漸告別疫情時期的遠距與混合辦公模式，滙豐也正規劃加大實體辦公比重。但其在全球多地辦公空間已不敷使用，面臨嚴重的「辦公桌荒」。

據了解，若三天返辦政策成真，滙豐在印度班加羅爾將需額外增加約 3,000 個座位，當地目前有約 12,500 名員工。海得拉巴地區也需增設 3,500 個座位，服務當地 1.2 萬名從事科技與支援職務的員工。此外，廣州預估也將出現超過 3,000 席的缺口，該地目前滙豐員工人數超過 1.45 萬人。

倘若未能及時擴建，恐使返辦新政成為「政策即死」，屆時數千名員工將無法找到座位。倫敦方面，滙豐正計劃自明年起搬離位於金絲雀碼頭的總部大樓，遷入市中心的新址，但新辦公室面積較小，若不額外擴充，預估僅足以支撐員工每週返辦約 1.5 天。

為彌補缺口，滙豐已開始洽談租下現總部大樓附近多層辦公樓，並傳出有意承租 40 Bank Street 大樓內所有空置空間。此外，部分原先規劃退租的衛星辦公室也可能保留。

在印度，該行希望能在 2027 年初前啟用新辦公空間，為達成目標，最晚須於今年 9 月前簽署租約。在中國，擴租計畫則可能於今夏敲定。

跨國企業爭地潮來襲 滙豐面臨雙重挑戰

除了內部決策時程緊迫，滙豐還將與其他銀行與跨國企業競逐有限的高品質辦公空間。許多企業在疫情後曾大幅縮減租地，如今也紛紛考慮重新擴建。加上開發商因建築成本高漲與利率上升而趨於保守，市場上可供選擇的優質空間相對有限。

滙豐過去曾宣示要將全球辦公面積減少 40%，前任執行長奎恩 (Noel Quinn) 甚至放棄私人辦公室，並將倫敦總部高層改為會議室與共享空間，展現對混合辦公模式的承諾。