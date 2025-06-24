俄國前總統稱多國願供核彈頭給伊朗 遭分析師打臉可信度

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-24 00:12

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據《商業內幕》周一 (23 日) 報導，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋杰夫聲稱，在美國五角大廈對伊朗核設施發動鑽地彈攻擊後，有「多個國家」考慮向伊朗提供核彈頭。不過核武專家對此說法表示懷疑，認為技術上不可行且政治風險極高。

美軍對伊朗核設施發動攻擊後，俄國前總統梅德韋傑夫發表核彈頭轉移的爭議言論。

梅德韋杰夫曾於 2008 年至 2012 年擔任總統、現為普丁高級幕僚。他在周日的 Telegram 貼文中，淡化了美方對伊朗核設施造成的損害，並未具體說明是哪些國家考慮向伊朗提供核彈頭，但強調這些攻擊讓美國「捲入」新衝突。

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當周六攻擊消息傳出後，美國國防部謹慎表示，仍在評估 14 枚 GBU-57 大型鑽地彈和戰斧飛彈對伊朗核設施造成的破壞程度。周一，白宮發言人則重申了美國總統川普總統的說法，即伊朗核設施已被「徹底摧毀」。

專家：核武轉移技術上不可行

聯合國裁軍研究所大規模毀滅性武器計畫資深研究員 Pavel Podvig 指出，這種說法根本不切實際，「核武器不是普通炸彈，也不是什麼能塞進手提箱的東西」。

他解釋，核彈頭屬於複雜的武器系統，必須配備專業訓練人員負責保管維護，同時需要完整的維修設施與相關設備。就連相對輕便、威力較小的戰術核武，都需要高規格的儲存條件。

Pavel Podvig 強調：「除非接受國建立完整的核武計畫，或至少具備相當規模的核能力，否則根本不可能直接移交核武器。」

簡單地將核彈頭交給另一個國家，將違反俄國和中國都簽署的聯合國《核不擴散條約》第一條。Podvig 指出，在歐洲，美國部署的核武器仍由美方保管，俄國在白俄羅斯的核武器也是如此。

分析師：僅三國具備供應能力

National Institute for Deterrence Studies 共同創辦人兼研究副總裁 Adam Lowther 說，從政治角度來看，梅德韋傑夫可能只是指北韓、中國和俄國這三個，唯一被視為美國對手或競爭者的核武國家。

Lowther 表示，這三國都知道向伊朗提供核武器，即使只是作為威懾，將面臨美國和以色列激烈反制的風險。他說：「當你給某人核武器，而他們可以使用時，你無法保證他們會如何使用。」他補充，鑑於以色列和華盛頓如此專注於阻止伊朗擁有核武器，德黑蘭若真的收到核彈頭，在美以兩國的壓力下可能只有兩個選擇：搶在被摧毀前使用，或是眼睜睜看著它被摧毀。

他補充，如果伊朗引爆獲贈的核武，美國鑑識技術可以輕易追蹤裂變材料和炸彈設計，識別武器來源，「那個國家就會被列入美國的打擊名單。」

俄方言論被指針對烏克蘭

自俄國全面入侵烏克蘭以來，梅德韋傑夫以對烏克蘭和美國發表大膽鷹派言論著稱。他的言論經常與克里姆林宮的核威脅並行，反覆作為對西方軍援烏克蘭的警告。然而，即使美國升級對基輔的援助水準，莫斯科始終未實現這些威脅。

Lowther 認為，梅德韋傑夫的聲明是針對烏克蘭的策略，試圖降低西方幫助基輔的意願。「俄國人說：『你們給烏克蘭人這些武器？那我們也可以給伊朗人武器。』」他補充道。