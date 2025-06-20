鉅亨網新聞中心 2025-06-20 15:40

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri Peskov）20 日表示，伊朗政權發生更迭是「不可接受的」，如果伊朗最高領袖哈米尼遇刺，俄羅斯將作出「非常負面」的反應。

俄國強硬表態：若哈米尼遇刺 將有「非常負面」的反應。(圖:shutterstock)

培斯科夫接受英國「天空新聞網」訪問時表示，當前局勢對區域乃至全球都構成威脅，衝突擴大與參與者的增加只會讓危險升級。「我們的立場很明確：美國的介入只會導致對抗加劇，使緊張局勢進一步惡化。」

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他還表示，伊朗政權發生更迭是無法想像、也不可接受的，甚至「談論這一點對每個人來說都應該是不可接受的。」

英國天空新聞網稱，這是克里姆林宮迄今以伊衝突發出的最強硬表態。

報導指出，當培斯科夫被問及若哈米尼被刺殺時，俄羅斯將作何反應，佩斯科夫回答「非常負面」。

培斯科夫沒有提到俄羅斯具體會採取何種行動，但表示此舉將激起「來自伊朗內部」的行動，就像開啟「潘朵拉魔盒」一樣。

美國總統川普 18 日曾表示，他拒絕俄羅斯總統普丁提出的幫助調解伊朗與以色列衝突的提議，他認為普丁應先專注於促成在烏克蘭的停火。