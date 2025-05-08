鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為72.93元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.6元，其中最高估值6.4元，最低估值4.66元，預估目標價為72.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.4(6.4)
|7.64
|10.26
|12.01
|最低值
|4.66(4.66)
|4.05
|4.79
|8.11
|平均值
|5.46(5.43)
|5.58
|7.17
|10.06
|中位數
|5.6(5.5)
|5.48
|7.06
|10.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|473.53億
|495.49億
|480.51億
|357.18億
|最低值
|241.53億
|243.66億
|246.42億
|357.18億
|平均值
|393.43億
|402.19億
|394.91億
|357.18億
|中位數
|390.59億
|408.65億
|414.52億
|357.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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