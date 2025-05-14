鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為73.23元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.6元下修至5.41元，其中最高估值6.4元，最低估值4.66元，預估目標價為73.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.4(6.4)
|7.64
|10.26
|12.01
|最低值
|4.66(4.66)
|4.05
|4.79
|8.11
|平均值
|5.43(5.46)
|5.64
|7.17
|10.06
|中位數
|5.41(5.6)
|5.56
|7.06
|10.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|473.53億
|495.49億
|480.51億
|357.18億
|最低值
|241.53億
|243.66億
|246.42億
|357.18億
|平均值
|396.21億
|406.61億
|394.91億
|357.18億
|中位數
|393.77億
|433.00億
|414.52億
|357.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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