鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.45元，預估目標價為71.12元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.67元下修至5.45元，其中最高估值6.71元，最低估值4.66元，預估目標價為71.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.71(6.71)
|7.8
|10.29
|11.2
|最低值
|4.66(4.66)
|3.9
|4.79
|7.8
|平均值
|5.5(5.58)
|5.68
|7.26
|9.5
|中位數
|5.45(5.67)
|5.42
|6.98
|9.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|498.83億
|502.57億
|474.81億
|338.31億
|最低值
|241.53億
|243.66億
|246.42億
|338.31億
|平均值
|396.32億
|399.76億
|363.83億
|338.31億
|中位數
|385.21億
|402.11億
|367.05億
|338.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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