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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.45元，預估目標價為71.12元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.67元下修至5.45元，其中最高估值6.71元，最低估值4.66元，預估目標價為71.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.71(6.71)7.810.2911.2
最低值4.66(4.66)3.94.797.8
平均值5.5(5.58)5.687.269.5
中位數5.45(5.67)5.426.989.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值498.83億502.57億474.81億338.31億
最低值241.53億243.66億246.42億338.31億
平均值396.32億399.76億363.83億338.31億
中位數385.21億402.11億367.05億338.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.892.788.816.296.59
營業收入153.19億283.79億439.63億357.86億356.39億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIMO

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