美司法部：川普下令空襲伊朗合法 戰事持續恐需國會授權

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 11:00

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美國司法部指出，依據憲法，美國總統川普有權對伊朗實施打擊，但如果衝突持續，就可能需要國會批准。

美司法部：川普下令空襲伊朗合法，但戰事持續恐需國會授權。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，司法部一位高級官員指出，雖然川普擁有廣泛的軍事指揮權與推動國家利益的權力，但若與伊朗的衝突演變成長期戰爭，未來可能需尋求國會根據憲法第一條（Article I）給予授權。

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該名官員表示，此次川普是在與白宮法律顧問及司法部協商後，依據美國憲法第二條（Article II）授予的總統權限，下令對伊朗的核設施展開精準空襲。

根據美國憲法第二條，總統擁有下令使用武力和推進其他國家利益的廣泛權力，但憲法第一條賦予美國國會宣戰的權力。然而此次「轟炸三個核設施」，並不構成根據憲法第一條需要國會批准的等級。

該官員補充，川普政府亦參考了歷屆兩黨政府時期，司法部法律顧問辦公室撰寫的法律備忘錄，作為此次行動的法律依據。

這位官員還指出，川普政府得到了眾議院和參議院高級官員的支持，因此白宮認為其行動具有堅實的法律依據。

一名白宮官員早前也強調，川普是以美軍三軍統帥（Commander in Chief）身分，根據其法定權限發動此次攻擊，且行動未逾越憲法範圍。