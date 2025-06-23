鉅亨網新聞中心 2025-06-23 05:40

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英國

美國攻擊伊朗核設施 盟友反應一次看。(圖:shutterstock)

英國外交大臣拉米（David Lammy）在 X 平台發帖，敦促伊朗「保持克制並通過外交途徑解決危機」，同時強調英國未參與美軍襲擊。此前，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在美軍襲擊後呼籲伊朗重返談判桌，稱伊朗核計劃「對國際安全構成嚴重威脅」。

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德國

德國政府發言人科內柳斯（Stefan Kornelius）稱，在美國對伊朗核設施發動襲擊後，德國內閣於 22 日召開會議。德國總理梅爾茨再次呼籲伊朗，立即與美國和以色列展開談判，通過外交途徑解決衝突。

法國

法國外長巴霍（Jean-Noël Barrot）表示，法國「關切地」注意到美國連夜發動的襲擊，並補充稱法國未參與其中。他強調，法國多次明確反對伊朗獲取核武器，並堅信，要持久解決這一問題，需在《不擴散核武器條約》框架內通過談判達成解決方案。巴霍還稱「法國仍準備與合作夥伴共同為此作出貢獻。」

歐盟

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，「穩定必須成為首要任務，尊重國際法至關重要」」。她指出，現在是伊朗參與可信外交解決方案的時刻。談判桌是結束這場危機的唯一途徑。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）稱，他「對從中東傳來的消息深感擔憂」。他重申，「外交仍然是為中東地區帶來和平與安全的唯一途徑。若衝突進一步升級，太多平民將再次成為受害者。歐盟將繼續與各方及合作夥伴接觸，以在談判桌上找到和平解決方案。」

日本