追隨微策略腳步 GameStop證實進軍比特幣 盤後漲逾7%

鉅亨網編譯許家華 2025-03-26 06:37

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電玩零售商 GameStop (GME-US) 周二 (25 日) 盤後發布第四季財報，同時也宣布其董事會已一致批准用公司現金購買比特幣的計畫，如法炮製當年 MicroStrategy 的著名策略。

消息傳出後，該迷因股周二盤後應聲漲逾 7%，也印證了《CNBC》今年 2 月的報導，即 GameStop 打算將比特幣和其他加密貨幣添加到其資產負債表中。

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GameStop 表示，其部分現金或未來債務和股權發行可能會投資於比特幣和以美元計價的穩定幣。截至 2 月 1 日，GameStop 持有近 48 億美元現金。該公司還表示，尚未設定比特幣購買數量的上限。

GameStop 將追隨軟體公司 MicroStrategy (現稱 Strategy) (MSTR-US) 的腳步，該公司近年來購買了價值數十億美元的比特幣，成為比特幣的最大企業持有者，也促使 Strategy 股價迅速上漲，儘管漲幅略有波動。

GameStop 進軍加密貨幣領域是其執行長 Ryan Cohen 為重振陷入困境的實體業務所做的最新努力。在 Cohen 的領導下，GameStop 致力於削減成本和精簡營運以確保業務獲利。

GameStop 表示，此舉可能使其面臨加密貨幣價格波動的風險。根據該公司提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件：「 例如，比特幣是一種高度不穩定的資產，隨著時間的推移，其價格波動很大。我們的比特幣策略尚未經過測試，可能會失敗。」

自美國總統川普去年 11 月勝選以來，全球最大加密貨幣比特幣的價值經歷雲霄飛車般的波動，在飆升並突破 10 萬美元的里程碑後，又自歷史高點下跌約 18% 至近期約 88,000 美元的價格。

隨著進軍加密貨幣的消息發布後，投資者也樂見 GameStop 第四季業績成長，該公司公布淨利 1.313 億美元，較去年同期的 6310 萬美元增長一倍多。