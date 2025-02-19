微策略擬再發行20億美元公司債 持續加碼比特幣

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-19 19:49

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美國上市公司 Strategy(MSTR-US)(原名 MicroStrategy, 微策略) 宣布，計畫透過私募發行 20 億美元的 0% 可轉換優先公司債，以籌措資金進一步購入比特幣。此舉顯示該公司持續深化其比特幣投資策略，強化公司資產配置。

根據 Strategy 官方公告，本次發行的公司債預計於 2030 年 3 月 1 日到期，且僅針對合格的機構投資人發行。值得注意的是，本次公司債的票面利率為 0%，最終發行規模將取決於市場狀況及其他相關因素。募集資金將用於一般企業用途，其中包含持續購入比特幣及作為營運資金使用。

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可能受消息面影響，比特幣在周三 (19 日) 上漲，結束了連續 3 天的跌勢，交易價格回到 96000 美元上方，較前日低點上漲逾 2%。

Strategy 在積極擴張其比特幣投資的同時，也面臨著一些挑戰。該公司於 2024 年大幅增加了其比特幣持有量，同時也縮減了其員工數量。

截至去年年底，Strategy 擁有 1534 名員工，相較於前一年減少了 400 名，降幅達 20.7%。其中，研究與開發部門的裁員人數最多，減少了 144 個職位，其次是諮詢部門 (減少 124 個職位) 和銷售與行銷部門 (減少 95 個職位)。