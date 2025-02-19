微策略擬再發行20億美元公司債 持續加碼比特幣
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-19 19:49
美國上市公司 Strategy(MSTR-US)(原名 MicroStrategy, 微策略) 宣布，計畫透過私募發行 20 億美元的 0% 可轉換優先公司債，以籌措資金進一步購入比特幣。此舉顯示該公司持續深化其比特幣投資策略，強化公司資產配置。
根據 Strategy 官方公告，本次發行的公司債預計於 2030 年 3 月 1 日到期，且僅針對合格的機構投資人發行。值得注意的是，本次公司債的票面利率為 0%，最終發行規模將取決於市場狀況及其他相關因素。募集資金將用於一般企業用途，其中包含持續購入比特幣及作為營運資金使用。
可能受消息面影響，比特幣在周三 (19 日) 上漲，結束了連續 3 天的跌勢，交易價格回到 96000 美元上方，較前日低點上漲逾 2%。
Strategy 在積極擴張其比特幣投資的同時，也面臨著一些挑戰。該公司於 2024 年大幅增加了其比特幣持有量，同時也縮減了其員工數量。
截至去年年底，Strategy 擁有 1534 名員工，相較於前一年減少了 400 名，降幅達 20.7%。其中，研究與開發部門的裁員人數最多，減少了 144 個職位，其次是諮詢部門 (減少 124 個職位) 和銷售與行銷部門 (減少 95 個職位)。
在比特幣持有量方面，Strategy 在 2024 年增加了超過一倍的持有量，達到 447,470 枚。公司在 2024 年花費了 221 億美元購買比特幣，平均購買價格約為每枚 85,447 美元。截至 2025 年 2 月 17 日，Strategy 共持有 478,740 枚比特幣，總購買成本約 311 億美元，平均購入價格約為每枚 65,033 美元。
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