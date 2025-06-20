鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-20 18:00

‌



今年中國汽車出口量有望再創歷史新高，前 5 月出口 249 萬輛，年增率 8%，全年可望突破 720 萬輛，高於去年 640 萬輛並打破日本在 1985 年創下的 680 萬輛記錄，而除了出口「常勝軍」比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 外，奇瑞汽車正以強勁表現脫穎而出，成為當前中國汽車出口的「領頭羊」。

720萬輛！中國今年汽車出口量料再創高 奇瑞5月出口破10萬輛超越比亞迪成新一哥

數據顯示，今年前 5 月，奇瑞汽車出口 44.2 萬輛汽車，5 月出口突破 10 萬輛，不僅超越比亞迪 (8.9 萬輛)、上汽等傳統車廠，更力壓國內同行，首次登頂中國汽車出口榜首。這項成績背後，是奇瑞 20 餘年深耕海外市場的厚積薄發。

‌



自 2001 年首次向中東出口 10 輛汽車以來，奇瑞出口量逐年攀升，2003 年突破 1200 輛，成為中國最大轎車出口商，去年單年出口突破 100 萬輛，截至目前累計 1200 輛，成為國內最大轎車出口商。

與其他車廠相比，奇瑞的出口優勢不僅體現在規模上，更在於全球化佈局的深度。奇瑞的銷售網絡涵蓋全球 110 多個國家和地區，重點是深耕亞太、南美、中東、中亞及俄羅斯市場，其中俄羅斯市場貢獻 20% 的出口。

更關鍵的是，奇瑞透過在 20 多個國家建立生產基地，建構在地化生產能力。從 2014 年於巴西投建 100 萬平方公尺工廠，到 2023 年與西班牙合作的新基地，10 大海外生產基地為奇瑞贏得更強的市場競爭力，以及品牌影響力。這種「走出去」的策略，與豐田、福斯等國際車廠的全球化路徑不謀而合，更走出一條更具中國特色的「製造 + 市場」雙輪驅動之路。

值得關注的是，儘管比亞迪以「年增率暴漲 110%」的增速成為出口市場的「黑馬」，今年前 5 月出口 38.2 萬輛，但奇瑞憑藉早期佈局積累的市場根基和海外產能，仍穩坐當前出口頭把交椅。這也反映出中國汽車出口的多元格局—既有比亞迪的「後來居上」，更有奇瑞「厚積薄發」。

從 2001 年出口 10 輛到上月單月 10 萬輛，奇瑞的「出海」歷程正是中國汽車工業從「引進」到「走出去」的縮影，不僅見證中國汽車出口從無到有、從弱到強的奮鬥史，更以「過硬實力征服全球市場」的實踐為中國車廠國際化提供了可複製的樣本。