美兩周內決定是否空襲伊朗 美情報官員：可能逼伊朗衝刺核武

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-21 07:00

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據《紐約時報》19 日報導，美國高級情報官員評估認為，若美國決定攻擊伊朗福爾多鈾濃縮設施，伊朗可能決定製造核彈。此前，川普稱已批准對伊朗的軍事行動計劃，將在兩周內做出決定。

伊朗福爾多鈾濃縮設施深埋地下，美國情報官員警告攻擊該設施可能促使伊朗決定製造核彈。

在美國最新曝光的打擊伊朗地下核設施方案中，計劃動用美國獨有的軍事裝備：B-2「幽靈」隱形轟炸機，掛載每個重達 3 萬磅（約 13.6 噸）的 GBU-57 巨型鑽地彈。

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與此同時，布魯金斯學會多位專家針對假設性的以色列攻擊伊朗核設施情境進行分析，評估此類軍事行動可能帶來的地區與全球影響。

專家們警告，即便以色列能對伊朗核設施造成重大損害，但要徹底摧毀伊朗核計劃仍需美國軍事支援，而川普政府正面臨是否深度介入中東衝突的關鍵抉擇。

美國情報部門：伊朗尚未決定製核彈

據《紐約時報》報導，美國情報部門認為，儘管伊朗已積累大量濃縮鈾，但尚未決定是否製造核彈。這項評估自今年 3 月以來未曾改變。

不過，美國高級情報官員表示，如果美軍攻擊伊朗福爾多鈾濃縮設施，或以色列殺死伊朗最高領袖哈梅內伊 (Ayatollah Ali Khamenei) ，伊朗領導層可能轉向製造核彈。

美國中情局局長拉特克利夫 (John Ratcliffe) 在白宮會議中告訴官員，伊朗已非常接近擁有核武器。部分美國官員引述以色列摩薩德情報，認為伊朗可在 15 天內製成核武，但美國情報機構評估認為需要數個月至一年時間。

川普兩周內決定是否軍事介入

川普政府週四舉行情報簡報會，宣布總統將在「未來兩周內」決定是否對伊朗採取軍事行動。這項決定將考驗川普競選時承諾結束戰爭的立場。

以色列總理內坦雅胡周四表示，以色列可以單獨實現對伊朗核設施的攻擊目標，但軍事專家普遍認為，要徹底摧毀深埋地下的福爾多設施，仍需美國提供巨型鑽地彈和 B-2 轟炸機支援。

布魯金斯專家：假設攻擊情境下的戰略分析

面對可能的軍事升級，布魯金斯學會多位專家基於假設性攻擊情境，分析了以色列對伊朗核設施進行大規模打擊可能產生的後果：

首先是，軍事行動有限性。專家 Robert Einhorn 指出，即便以色列能在初期階段對伊朗核計劃造成重大損害，但要徹底摧毀該計劃需要更多後續努力，包括嚴重破壞深埋的福爾多濃縮設施。

第二是美國的戰略抉擇。分析師 Asli Aydintasbas 認為，川普正面臨兩種本能間的掙扎：一是避免直接參與對伊戰爭的克制本能，二是以色列要求徹底解決問題的施壓。「美國是否會恢復其中東霸主和地區治安官的傳統角色？還是川普會聽取『美國優先』團隊的勸導，與這場鬥爭保持距離？」

第三是共和黨內部分歧。專家 Sharan Grewal 指出，假設性的攻擊行動將放大美國共和黨陣營內部分歧。南卡羅來納州的共和黨籍聯邦參議員 Lindsey Graham 等鷹派人士敦促美國「搭上以色列航班」，而川普之名支持者、美國知名媒體人和政治評論員 Tucker Carlson 等「美國優先」論者，則敦促美國「放棄以色列」。

第四是地區影響評估。多位專家警告，任何大規模軍事行動都可能產生連鎖反應。伊朗在遭受攻擊後很可能加速核武器研發進程，荷姆茲海峽也面臨封鎖威脅，這將對全球石油供應造成重大衝擊。

此外，阿拉伯國家將被迫重新調整地區安全戰略，而中國等大國的中東政策也將面臨重大調整。

歷史教訓與風險警告

布魯金斯專家 Suzanne Maloney 援引歷史教訓指出：「中東地區很少能實現持續性的戰略突破。美國在阿富汗和伊拉克的挫敗意味著，即便外部勢力能取得前期成績，也難以避免血腥叛亂和長期不穩定。」